Jalangkote Rasa New York

Jurnalis Tribun Timur, AS Kambie yang mendapat kesempatan meliput Sidang Umum PBB ke-74, di Markas Besar PBB, New York, AS.

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, AS

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Udara di New York, Amerika Serikat (AS) terasa semakin dingin, Rabu (25/9/2019) pagi.

Kami lebih awal ke Markas Besar PBB dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Acara Pak JK pagi ini diawali pertemuan membahas krisis harga kopi dunia di Ruang Conference 3 Markas Besar PBB.

Hadir di acara ini, antara lain, Presiden Kolumbia Ivan Duque Marquez.

Pak JK memakai stelan jas.

Kami hanya sejenak menyaksikan para pemimpin dunia itu membahas harga kopi.

"Kita ikuti acara membahas krisis harga kopi tapi kita belum ngopi pagi," celetuk Staf Setwapres, Rusmin Nuryadin.

"Iyya, pada peserta tadi juga pada bilang begitu, mana kopinya... Mana kopinya....," timpal Erma Rheindryani, Staf Perutusan Khusus Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York.

Baca: JK Didampingi Puan Maharani Bahas Keuangan Inklusi dengan Utusan Khusus PBB, Ratu Belanda Bangga

Pada pukul 09.15 WS kami sudah berada di Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di New York.