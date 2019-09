Wapres Jusuf Kalla Tampil Beda dengan Batik Merah di Sidang Umum PBB ke-74

Laporan on the spot jurnalis Tribun Timur, AS Kambie dari New York, AS

Jurnalis Tribun Timur, AS Kambie turut mengenakan Batik saat meliput Sidang Umum PBB ke-74. (TRIBUN TIMUR/AS KAMBIE)

NEW YORK, TRIBUN-TIMUR.COM - Wapres Jusuf Kalla tampil beda dengan kemeja Batik warna merah di Sidang Umum PBB ke-74.

Angin lebih terasa dan dingin dibanding hari sebelumnya, Selasa (24/9/2019) pagi ini.

"Di luar anginnya lumayan ya," ujar Erma Rheindryani, Staf Perutusan Khusus Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB di New York yang memandu pergerakan kami di arena Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) Ke-74.

"Iya agak sepoi-sepoi gimana gitu," ujar Fotografer Wapres RI, Jery Wong.

Pukul 06.00 Waktu Setempat (WS), Erma, Jery, Videografer Wapres Rudi Gunawan, dan Staf Setwapres RI Rusmin Nuryadin sedang menunggu di lobi The Westin Hotel.

Semalam, diingatkan agar siaga lebih pagi karena antrean hari kedua Sidang Umum Ke-74 PBB ini diprediksi semakin panjang.

Semalam juga sudah diingatkan pakai Batik.

Di pos pertama, kami diadang polisi Amerika Serikat.

"Apa seng (lagi)!" celetuk Rudi.

