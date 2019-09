Darurat Iklim, Materi Debat Pertama Sidang Umum Ke-74 PBB, Baca Fakta dan Datanya

TRIBUN-TIMUR.COM, NEW YORK - Sebanyak 193 kepala negara memulai sesi debat dalam Sidang Umum Ke-74 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Senin (23/9/2019) pagi di Markas Besar PBB, New York Amerika Serikat.



Mereka akan berdebat untuk mencari solusi terkait darurat iklim yang melanda dunia.

Berikut manual acara yang dirilis secara resmi untuk hari pertama debat Sidang Umum Ke-74 PBB:



The world is facing a grave climate emergency. Climate change is progressing even faster than the world’s top scientists have predicted and is outpacing our efforts to address it. Bold action and far greater ambition are needed to address climate change and meet the goals of the Paris Agreement. With global temperatures rising and emissions increasing, all countries need to scale up their nationally determined contributions and put us on the pathway to achieve zero-net emissions by 2050.



(Dunia sedang menghadapi darurat iklim yang serius. Perubahan iklim mengalami kemajuan lebih cepat dari yang diprediksi oleh para ilmuwan top dunia dan melampaui upaya untuk mengatasinya. Diperlukan tindakan berani dan ambisi yang jauh lebih besar untuk mengatasi perubahan iklim dan memenuhi tujuan Perjanjian Paris. Dengan meningkatnya suhu global dan emisi, semua negara perlu meningkatkan kontribusi mereka yang ditentukan secara nasional dan menempatkankita di jaluruntukmencapaiemisinol-bersihpadatahun 2050).



It is still possible to limit global warming to 1.5°C, but according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), this would require urgent and far more ambitious action to cut emissions. Reaching the goal of 1.5°C would involve to cutting greenhouse emissions by 45 per cent by 2030 and get to carbon neutrality by 2050.



(Masih mungkin untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 ° C, tetapi menurut Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, ini akan membutuhkan tindakan mendesak dan jauh lebih ambisius untuk mengurangi emisi. Mencapai tujuan 1,5 ° C akan melibatkan pengurangan emisi rumah kaca sebesar 45 persen pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.



The Sustainable Development Goals provide a blueprint for the transition needed to a healthier planet and a more just world — for present and future generations. And an ambitious response to climate change is central to achieving the Sustainable Development Goals. Action on climate change must protect the health and well-being of the world’s most vulnerable, making sure no one is left behind.



(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memberikan cetak biru untuk transisi yang dibutuhkan untuk planet yang lebih sehat dan dunia yang lebih adil - untuk generasi sekarang dan masa depan. Dan respons yang ambisius terhadap perubahan iklim merupakan hal yang penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tindakan perubahan iklim harus melindungi kesehatan dan kesejahteraan dunia yang paling rentan, memastikan tidak ada yang tertinggal).

Given the escalating climate crisis, the UN Secretary-General is convening the Climate Action Summit to increase ambition and accelerate action by countries and other stakeholders, including the private sector. The Summit will demonstrate that we have the knowledge and tools to address climate change and provide the impetus for stronger national climate plans.



(Dengan meningkatnya krisisi klim, Sekretaris Jenderal PBB mengadakan KTT Aksi Iklim untuk meningkatkan ambisi dan mempercepat tindakan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta. KTT akan menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan dan alat untuk mengatasi perubahan iklim dan memberikan dorongan untuk rencana iklim nasional yang lebih kuat).



We need bold leadership. We need leadership that taxes pollution not people and ensures that taxpayers are not subsidizing climate change-causing fossil fuels. Taxpayer money should be put to better use, to help people and build a sustainable world. We need leaders to put an end to building new coal plants by 2020.



(Kami membutuhkan kepemimpinan yang berani. Kita membutuhkan kepemimpinan yang memajaki polusi bukan manusia dan memastikan bahwa wajib pajak tidak mensubsidi bahan bakar fosil penyebab perubahan iklim. Uang pembayar pajak harus digunakan dengan lebih baik, untuk membantu orang dan membangun dunia yang berkelanjutan. Kami membutuhkan para pemimpin untuk menghentikan pembangunan pabrik batu bara baru pada tahun 2020).



186 parties have ratified the Paris agreement, the landmark agreement to combat climate change and to accelerate and intensify the actions and investments needed for a sustainable low carbon future.



(I86 pihak telah meratifikasi perjanjian Paris, perjanjian ini untuk memerangi perubahan iklim dan untuk mempercepat dan mengintensifkan tindakan dan investasi yang diperlukan untuk masa menggapai depan berkelanjutan yang rendah karbon).



Fakta Terbaru

Due to climate change, the world’s oceans have warmed, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen. From 1901 to 2010, the global average sea level rose by 19 cm as oceans expanded due to warming and ice melted. The Arctic’s sea ice extent has shrunk in every successive decade since 1979, with 1.07 million km² of ice loss every decade.



(Karena perubahan iklim, lautan dunia telah memanas, jumlah salju dan es telah berkurang, dan permukaan laut telah meningkat. Dari tahun 1901 hingga 2010, rata-rata permukaan laut global naik 19 cm. Ini akibat lautan luas memanas dan es mencair. Luas es laut Kutub Utara telah menyusut dalam setiap dekade berturut-turut sejak 1979, dengan kehilangan es 1,07juta km² setiap dekade).



The World Meteorological Organization expects that 2019 will be in the five top warmest years on record, and that 2015-2019 will be the warmest of any equivalent five-year period on record.



(Organisasi Meteorologi Dunia menduga bahwa 2019 akan berada dalam lima tahun terhangat yang tercatat, dan bahwa 2015-2019 akan menjadi yang terhangat dari periode lima tahun yang setara dalam catatan).



Climate-related risks to health, livelihoods, food security, water supply, human security, and economic growth are projected to increase with increased global warming.



(Risiko terkait iklim terhadap kesehatan, mata pencaharian, keamanan pangan, pasokan air, keamanan manusia, dan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat karena meningkatnya pemanasan global).



Direct economic losses from disasters were estimated at almost $3 trillion. Climate related and geophysical disasters claimed an estimated 1.3 million lives between 1998 and 2017. An increase in heat stress could lead to global productivity losses equivalent to 80 million full-time jobs in the year 2030, according to the International Labour Organization (ILO).



(Kerugian ekonomi langsung dari bencana diperkirakan hampir $ 3 triliun. Bencana terkait iklim dan geofisika merenggut sekitar 1,3juta jiwa antara tahun 1998 dan 2017. Peningkatan tekanan panas dapat menyebabkan hilangnya produktivitas global yang setara dengan 80 juta pekerjaan penuh waktu pada tahun 2030, menurut Organisasi PerburuhanInternasional, ILO).



Global climate finance flows increased by 17% in the period 2015–2016 compared with the period 2013–2014. Climate-related financing for developing countries increased by 24% in 2015 to $33 billion, and by 14% in 2016 to 38 billion.



(Aliran pendanaan iklim global meningkat sebesar 17% padaperiode 2015–2016 dibandingkan dengan periode 2013–2014. Pembiayaan terkait iklim untuk negara-negara berkembang meningkat 24% pada 2015 menjadi $ 33 miliar, dan sebesar 14% pada 2016 menjadi 38 miliar).



Investment in fossil fuels continues to be higher than investment in climate activities. In total, public and private sector investment in clean energy needs to reach at least US$1 trillion per year by 2030, and more to build climate resilience.



(Investasi dalam bahan bakar fosil masih lebih tinggi daripada investasi dalam kegiatan iklim. Secara total, investasi sektor publik dan swasta dalam energi bersih perlu mencapai setidaknya US $ 1 triliun per tahun pada tahun 2030, danlebih banyak lagi untuk membangun ketahanan iklim).



Investments of only $6 billion for disaster risk reduction over the next 15 years would result in total benefits of $360 billion in terms of avoided losses over the lifetime of the investment.



(Investasi hanya $ 6 miliar untuk pengurangan risiko bencana selama 15 tahun ke depan akan menghasilkan manfaat total $ 360 miliar dalam hal kerugian yang terhindarkan selama masa investasi).



Globally estimated economic stresses due to climate change project losses of US $63 billion per year starting in 2010. This impact will rise by more than 100 per cent to USD 157 billion each year by 2030.



(Tekanan ekonomi yang diperkirakan secara global karena kerugian proyek perubahan iklim sebesar US $ 63 miliar per tahun mulai tahun 2010. Dampak ini akan meningkat lebih dari 100 persen menjadi USD 157 miliar setiap tahun pada tahun 2030).(*)