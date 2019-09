Video: Suasana Wisuda Sarjana Keperawatan dan Ners STIK Famika Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIK) Famika, kembali menggelar wisuda program sarjana dan profesi ners, di Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma no 130, Kota Makassar, Sabtu (21/9/2019).

Kali ini mahasiswa peserta wisuda sebanyak 141 orang.

Mereka berasal dari sarjana keperawatan ke XV sebanyak 58 orang, dan profesi ners ke XIV sebanyak 83 orang.

Wisuda STIK Famika Wisuda ini juga dihadiri Gubernur Sulsel Dr Ir Nurdin Abdullah, yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Dr dr Bahctiar Baso dan ketua yayasan Fani Mitra Dr Oichida.

Ada hal yang mendapat perhatian khusus dari para peserta wisuda kali ini, yakni 55 lulusan dari profesi ners dan tiga dari sarjana keperawatan berhasil meraih predikat pujian atau cum laude.

Sebanyak tujuh lulusan di antaranya mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yaitu 4,00.

