Jinyoung Ulang Tahun, #HeyGuysItsJinyoungDay Jadi Trending Twitter, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hastag #HeyGuysItsJinyoungDay menjadi trending pada Google, Minggu (22/9/2019).

Park Jin Young atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jinyoung ini merupakan anggota boygroup GOT7.

Pada 22 September diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Jinyoung.

Tahun ini ia telah menginjak usia ke-25 tahun.

Jinyoung telah mendapat kesuksesan sebagai seorang idol KPop dan juga aktor.

Para penggemarnya turut memberi ucapan selamat ulang tahun kepadanya hingga hastag #HeyGuysItsJinyoungDay menjadi trending.

Berikut profil lengkap Park Jin Young

Melansir dari wikipedia.org Park Jinyoung lahir 22 September 1994.

Selain sebagai anggota boy band Got7 ia juga anggota boy band duo JJ Project.

Dia membuat debut aktingnya dalam drama Dream High 2 (2012) diikuti oleh peran pendukung dalam When a Man Falls in Love (2013), This is My Love (2015), Legend of the Blue Sea (2016-2017) dan sebagai pemeran utama peran dalam He Is Psychometric (2019). Dia membuat debut filmnya di film independen A Stray Goat (2016).