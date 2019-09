Sederhana dengan Veronica Tan, Cara Nicholas Sean Rayakan Ultah dengan Ahok, Puput Nastiti Devi? 

Rayakan Sederhana dengan Veronica Tan, Begini Cara Nicholas Sean Rayakan Ultah Bareng Ahok, Kemana Puput Nastiti Devi?

TRIBUN-TIMUR.COM-Putra sulung Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok bersama Veronica Tan, Nicholas Sean baru saja merayakan ulang tahunnya ke-21.

Nicholas Sean yang berulang tahun pada 17 September 2019 lalu membagikan momen bahagianya bersama sang ibu, Veronica Tan dan adik-adiknya melalui akun instagramnya @nachoseann.

Dengan penampilan sederhana Veronica Tan bersama kedua anaknya merayakan ulang tahun si sulung Nicholas Sean.

Perayaan ulang tahun Nicholas Sean juga hanya ditemani kedua adiknya.

Nicholas Sean rayakan ulang tahun ke-21 (Instagram)

Senyum mengembang juga terlihat dari wajah kedua anak Veronica Tan yang lain yakni, Nathania Purnama dan Daud Purnama

Meski begitu Nicholas tetap merasa senang dan bersyukur.

Tampak mantan istri Ahok ini tampil sederhana dengan atasan blus sleeveless bermotif dengan kerah berwarna abu-abu tua.

"A memento of my developmental milestones up to this birthday" tulis Sean di kolom keterangan.

Dalam foto yang diunggah Nicholas Sean, tak nampak sosok ayah, Ahok ataupun sang ibu tiri Puput Nastiti Devi.