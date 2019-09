Polres Pangkep Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani, Bagaimana Hasilnya ?

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Polres Pangkep menggelar Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ).

Kegiatan TKJ diadakan selama tiga hari mulai 19-21 September 2019.

Diikuti seluruh personel Polri maupun ASN di Tribun Alun-alun Citra Mas Pangkajene, Kabupaten Pangkep.

Seluruh personel nampak antusias mengikuti kegiatan ini.

Mereka berusaha konsentrasi agar dapat lulus dengan nilai baik.

"Alhamdulillah hari ini personel yang tidak bisa melaksanakannya di hari pertama dan kedua, itu mereka ikuti hari ketiga," kata Kabag Sumda Polres Pangkep Kompol Rapiuddin, Sabtu (21/9/2019).

Kompol Rapiuddin menambahkan, tes ini merupakan agenda rutin yang dilakukan bagi seluruh anggota kepolisian khususnya personel Polres Pangkep.

"Tujuan tes ini, untuk mengetahui kondisi fisik, kebugaran dan kesehatan anggota," ungkapnya.

Proses pelaksanaan tes ini dimulai dari pemeriksaan tensi.

Tes lari 12 menit, full up, sit up, push up, suttle run dan bela diri polri.

"Kami berharap semua personel punya nilai baik dan memenuhi standar," tambah Rapiuddin.

Hasil tes nantinya akan dilaporkan langsung kepada Polda Sulsel.

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, @munjidirgaghazali.

