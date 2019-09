UPDATE CPNS 2019 Total 238.015 Formasi: 12.000 Guru Madrasah, 60.315 Tenaga Kesehatan Cek Lengkapnya

TRIBUN-TIMUR.COM - pendaftaran CPNS 2019 semakin dekat.

Rencananya Pendaftaran CPNS 2019 dibuka mulai akhir September atau awal Oktober 2019 ini.

Semoga berkas kamu sudah siap.

VIRAL 2 Video Panas Mama Muda Sumedang Durasi Lebih 3 Menit & 39 Detik di WA, Disebar Selingkuhan

Artis Cantik Syok Suami Selingkuh dengan Ibunya, Bermula Sang Ibu Minta Pijat Lalu Berhubungan Badan

Lowongan Kerja BUMN PT Pelni Butuh Karyawan Banyak Posisi, Terima Lulusan SMA, Link Daftar Online

Lowongan Kerja Lulusan S1 BUMN PT Antam Terima Fresh Graduate, Siapkan 7 Berkas, Link Daftar Online!

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenpanRB, Mudzakir mengatakan, pengumuman lengkap soal rekrutmen CPNS 2019 dapat dilihat di laman KemenpanRB.

Dikutip dari laman resmi menpan.go.id, Sekretaris MenpanRB Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan, pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan dilakukan sekitar akhir September atau awal Oktober 2019.

"Pengumuman pengadaan CPNS 2019 akan diumumkan sekitar akhir September/awal Oktober 2019, melalui website Kementerian PANRB dan website instansi masing-masing," kata Dwi Wahyu dalam keterangan resminya, Selasa (10/9/2019).

Informasi pengadaan CPNS 2019 (menpan.go.id)

Dari sebuah video yang diunggah admin BKN di Twitter bertajuk "Get ready for the epic battle", BKN membocorkan mengenai jumlah instansi yang ikut serta dalam seleksi CPNS 2019.

Selain itu rincian formasi tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang akan diterima pada rekrutmen CPNS 2019.

Get ready for the epic battle ....