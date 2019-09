Kenalkan Katharine Grace Istri Fadli Zon yang Tak Seterkenal Suami, tapi Jabatan, Pekerjaannya Elit

TRIBUN-TIMUR.COM - Kenalkan Katharine Grace, istri Fadli Zon yang tak seterkenal suami, tapi jabatan dan pekerjaannya elit.

Inilah sosok istri dan putri Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (48) merupakan satu di antara politikus populer di Tanah Air.

Alumnus Universitas Indonesia dan The London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris tersebut kerap melontarkan kritik tajam kepada pemerintah karena berada di barisan oposisi.

Selain itu, dia juga beberapa kali membuat kontoversi.

Di balik sosok Fadli Zon yang populer di media massa dan media sosial, dia termasuk jarang mengumbar kehidupan pribadinya dan keluarganya.

Fadli Zon merupakan sosok yang tak suka mem-posting foto-foto kebersamaan dirinya dan keluarga melalui media sosial.

Mungkin karena itu, ada yang belum tahu siapa istri dan berapa anak Fadli Zon.

