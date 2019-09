Beli All New Terra Cashback Hingga Rp 85 Juta

PT Wahana Megahputera, dealer resmi Nissan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menampilkan All New Terra pada pameran di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, 16-22 September 2019.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Wahana Megahputera, dealer resmi Nissan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menggelar pameran di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, 16-22 September 2019.

Bertajuk 'Ceria Bersama Nissan', tiga unit mobil dipajang pada pameran ini yakni All New Livina, All New Serena dan New Terra.

Pada pameran ini, Nissan juga memberi penawaran menarik ke para pembeli, khususnya untuk unit New Terra.

Nissan menawarkan cashback hingga Rp 85 juta untuk pembelian selama periode pameran.

"Ada banyak promo, untuk pembelian New Terra bisa dapat cashback hingga Rp 85 juta," kata Sales Head Nissan Pettarani Makassar, Ewin di sela pameran, Rabu (18/9/2019).

All New Terra dipasarkan dengan lima pilihan warna yakni Earth Brown, Black Star, Twilight Grey, Brilliant Silver, dan White Pearl.

Mobil ini juga sudah dilengkapi fitur canggih seperti Blind Spot Warning, yang akan memberi tahu jika ada kendaraan datang tak terlihat dari area blind spot anda.

"Ada juga fitur Line Departure Warning yang akan mengingatkan pengendara, saat secara tak sadar mulai keluar dari jalur atau marka jalan," kata Ewin.

Tak hanya itu, kaca spion dalam juga dibuat canggih yang dapat memberikan tampilan intelligent around view monitor dan intelligent rear view mirror.

Ketika diaktifkan, kamera akan menyala menampilkan situasi di belakang mobil dengan luas tanpa terhalang sedikitpun.