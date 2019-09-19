Liga 1 2019
SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier
SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier
TRIBUN-TIMUR.COM - SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier
PSM Makassar menjamu PS Tira Persikabo pada pekan ke-19 di Liga 1 Indonesia.
PSM Makassar menjamu PS Tira Persikabo di Stadion Mattoanging Makassar, Kamis (19/9/2019) mulai pukul 19.30 Wita.
Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic diprediksi akan memaikan formasi andalannya, 4-2-3-1.
Ujung tombak Amido Balde digantikan Ferdinand Sinaga. The Dragon diharap bisa menunjukkan performa terbaiknya.
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Ia akan dibantu Wiljan Pluim, M Rahmat, dan Muh Rizky Eka Pratama pemain muda 19 tahun yang menggantikan Zulham Zamrun.
Dua gelandang bertahan milik Rizky Pellu dan Marc Klok.
Posisi bertahan, Hasim Kipuw akan berjibaku dengan Abdul Rahman, Aaron Evans, dan Firza Andika
Di bawah mistar milik Rivky Mokodompit.
Sementara Pelatih Tira Persikabo Rahmat Darmawan diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3.
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