Liga 1 2019

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier
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SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier 

TRIBUN-TIMUR.COM - SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING TV Online Indosiar PSM vs PS Tira Persikabo via Vidio Premier

PSM Makassar menjamu PS Tira Persikabo pada pekan ke-19 di Liga 1 Indonesia.

PSM Makassar menjamu PS Tira Persikabo di Stadion Mattoanging Makassar, Kamis (19/9/2019) mulai pukul 19.30 Wita.

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic diprediksi akan memaikan formasi andalannya, 4-2-3-1.

Ujung tombak Amido Balde digantikan Ferdinand Sinaga. The Dragon diharap bisa menunjukkan performa terbaiknya.

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Ia akan dibantu Wiljan Pluim, M Rahmat, dan Muh Rizky Eka Pratama pemain muda 19 tahun yang menggantikan Zulham Zamrun.

Dua gelandang bertahan milik Rizky Pellu dan Marc Klok.

Posisi bertahan, Hasim Kipuw akan berjibaku dengan Abdul Rahman, Aaron Evans, dan Firza Andika

Di bawah mistar milik Rivky Mokodompit.

Sementara Pelatih Tira Persikabo Rahmat Darmawan diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3.

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PSM Makassar
PS Tira Persikabo
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Liga 1 2019
Wiljan Pluim
TRIBUN-TIMUR.COM
Darije Kalezic
Rahmat Darmawan
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Editor: Hasrul
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