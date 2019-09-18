Audisi Liga Dangdut LIDA Indosiar 29 September 2019, Download Formulir, Cek Syarat & Cara Daftar
Audisi Liga Dangdut LIDA Indosiar 29 September 2019, Download Formulir, Cek Syarat & Cara Daftar
Audisi Liga Dangdut LIDA Indosiar 29 September 2019, Download Formulir, Cek Syarat & Cara Daftar
TRIBUN-TIMUR.COM,- Halo pecinta dangdut dan calon penyanyi dangdut masa depan Indonesia?
Ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia LIDA Idosiar akan bergulir kembali.
Audisi untuk 2020 akan dimulai 29 September 2019 ini.
Saatnya mimpimu jadi kenyataan.
Jangan sampai kamu melewatkan momen berharga ini.
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Tidak lama lagi, audisi Liga Dangdut LIDA Indosiar dibuka.
Pastikan kamu tahu jadwal lengkap audisi, syarat dan cara daftarnya paling penting.
Dan tak boleh kamu lewatkan adalah informasi lokasi audisi di Provinsimu.
Dikutip dari Indosiar.com, audisi Liga Dangdut 2020 akan mulai bergulir audisinya 29 September 2019.
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