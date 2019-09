Lukas Graham Pilih Gisel Jadi Opening Actnya di Indonesia, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyanyi Gisella Anastasia atau Gisel dipilih menjadi penyanyi pembuka untuk konser grup band asal Denmark Lukas Graham yang bertajuk Lukas Graham The Purple Asian Tour Live in Jakarta 2019.

Mengutip dari Kompas.com berkait hal tersebut, ibu satu anak ini mengaku gugup karena itu bakal menjadi pengalaman pertamanya sebagai opening act artis musik luar negeri.

"Masih deg-degan, 1 Oktober 2019 (tampil), belum pernah soalnya jadi opener siapa-siapa, doain aja mudah-mudahan lancar," ucap Gisel saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2019).

Menurut Gisel, rasa gugup itu timbul karena ia merasa tak percaya diri dan khawatir lagu-lagunya tak diketahui banyak orang, terutama para penggemar Lukas Graham.

"Iya soalnya di kepalaku 'memangnya lagu aku orang-orang tahu?, gimana kalau (tampil) di Yogya di Surabaya'. Apalagi laguku kan sedih-sedih semua, kalau bawa lagu suasana sedih kayak gimana gitu," ucap Gisel.

Meski begitu, Gisel tetap berusaha meyakinkan dirinya agar percaya diri saat tampil nanti. Gisel pun mengaku akan membawakan tiga lagu.

"Tapi akhirnya bisa (percaya diri), nanti bawain 2 lagu sendiri, 1 lagu orang," ujarnya.

"Yang pasti aku bawain lagu 'Yang Ku Mau' juga deh, sama lainnya belum kepikiran," sambungnya.

Konser Lukas Graham The Purple Asian Tour Live in Jakarta 2019 akan digelar di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, 1 Oktober 2019 mendatang.

