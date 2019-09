Jadi Polemik Penutup Mata Bak Nick Fury, Thareq Kemal Habibie Buka Mata di Depan Media, Ini Jelasnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak berselang lama setelah memberikan keterangan soal kepergian ayahnya BJ Habibie, sosok Thareq Kemal Habibie menjadi pusak perhatian.

Hal itu tak lepas dari penampilan sosok Thareq Kemal Habibie yang menarik perhatian saat memberikan keterangan pers saat kepergian dari BJ Habibie pada Rabu (11/9/2019) lalu.

Putra bungsu BJ Habibie tersebut menjadi sorotan publik karena penampilannya yang menutupi salah satu mata dengan penutup mata bak tokoh Nick Fury di film-film Marvel.

Soal penampilannya tersebut, banyak spekulasi beredar mengenai kondisi mata dari Thareq Habibie tersebut.

Bahkan kemudian menjadi simpang siur dan hingga menjadi hoax yang menyangkut Ayahnya BJ Habibie dan ibunya Ainun Hasri Habibie.

Tak ingin membuat semakin keruh, ayah tiga putra-putri itu bahkan sampai melepas penutup matanya di depan media.

Thareq Kemal Habibie dan Ilham Akbar Habibie (Kolase Tribunnews)

"Ini saya mau selesaikan hoax, once for all, jadi saya ini menderita diabetes, tapi lucunya diabetes saya hilang," kata Thareq.

"Cuman bayarannya gini, karena diabetes ini orang bisa kena penyakit glaukoma, glaukoma itu mengakibatkan tekanan di dalam mata tinggi," jelasnya.

Tekanan pada mata di sebelah kanan Thareq sangat tinggi yang mengakibatkan retinanya rusak.

