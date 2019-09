Mahasiswa FKM Unhas Belajar Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Sakura Jepang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar Sakura Science Program.

Program tersebut merupakan kerjasama FKM Unhas dengan Research Institute for Humanity and Nature (RIHN) dan Ehime University Jepang.

Pada hari ketiga, para peserta diberikan materi tentang Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) oleh Mr. Myo Han Htun (Kotoe-San), Sabtu (14/9/2019).

Ia SRIREP Project, Sustainable Regional Innovation for Reducing Environmental Pollution di Research institute for Humanity and Nature (RIHN).

Awal penerimaan materi, ia menyampaikan pertanyaan sederhana tentang apa pembangunan berkelanjutan itu yang kemudian direspon oleh peserta.

"Sumber daya yang ada di dunia ini adalah milik setiap orang, bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga harus menghitung generasi dan anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan. Ketersediaan energi, makanan, ikan di laut, keamanan lingkungan sekitar, dan ketersediaan air adalah milik kita dan milik generasi yang akan datang," katanya dalam rilis yang diterima Tribun Timur, Kamis (14/9/2019).

Menurutnya, itulah yang menjadi penting bagi pembangunan berkelanjutan.

"Karena itu pikirkan generasi sekarang tetapi juga generasi besok dan yang akan datang," sambungnya.

Mr Kotoe-San mengurai setiap goal dan target dari SDGs.