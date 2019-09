IZ*ONE Hadir Lagi dengan Lagu Vampire, Ini Video, Lirik, dan Terjemahan Bahasa Indonesianya,

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Girl group asal Korea Selatan, IZ*ONE baru saja merilis singel terbaru berbahasa Jepang, pada Jumat (13/9/2019) berjudul Vampire.

IZ*ONE adalah grup vokal wanita Korea Selatan-Jepang yang dibentuk oleh CJ E&M melalui acara kompetisi realitas televisi tahun 2018 Produce 48.

Grup ini terdiri dari 12 anggota, dipilih melalui pengambilan suara langsung: Jang Won-young, Sakura Miyawaki, Jo Yu-ri, Choi Ye-na, Ahn Yu-jin, Nako Yabuki, Kwon Eun-bi, Kang Hye-won, Hitomi Honda, Kim Chae-won, Kim Min-ju dan Lee Chae-yeon .

IZ*ONE debut pada 29 Oktober 2018, dan dikelola oleh Off the Record Entertainment di Korea Selatan, dan AKS di Jepang.

Video musik lagu Vampire milik IZ*ONE telah diunggah melalui kanal YouTube Official IZ*ONE.

Hingga berita ini diterbitkan video klip IZ*ONE telah ditonton sebanyak 2,8 juta kali.

Berikut lirik lagu IZ*ONE Vampire dilansir dari Tribunnews lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Sore nara issou no koto

Kirai ni naritai kedo

Dekiru wake nai tte

Watashi, wakatteiru no

Aitakute aitakute

Kono mune ga kurushiku natte kuru

Hey Of course

Hey Loving

Ki ni natte ichini juu

Anata wo wasurerarenai

Hey Miss you

Hey Wanting

Demo banpaia wakattetemo

Anata ni dakaremashou (ude no naka e)

Mou banpaia kyohi dekinai

Haato nusumareta no

Demo banpaia sore demo ii

Anata ni ayatsurarete (kui wa nai wa)

Nee banpaia majiwaritai

Futari de fujimi no ai ni kawarimashou