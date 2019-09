Yang Selingkuh Suami, yang Diinjak-injak Istri Sah Emosi Kunci Motornya Disembunyi saat Selingkuh

Istri Sah Diinjak-injak Suami yang Emosi kunci motornya Disembunyi saat Hendak Pergi selingkuh

TRIBUN-TIMUR.COM - Kasus Suami menganiaya Istri Sah karena ketahuan selingkuh terjadi lagi.

Kasus seperti ini bahkan sudah sering kita dengar.

Kali ini viral kasus seorang istri yang dihajar suami hingga babak belur, bermula saat ia sembunyikan kunci motor suami karena kesal suaminya selingkuh, namun malah dihajar.

Kisah KDRT yang dialami seorang istri di Bojonggede, Bogor pertama kali diunggah oleh pengguna Twitter @AyundaaaT_ pada 7 September 2019 lalu.

Ayundaa meminta bantuan netizen untuk mengusut kasus yang dialami tetangganya itu.

Dalam cuitannya, Ayundaa menulis:

"TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC

Ini tetangga aku di gebukin sama suaminya pdhal suaminya Yang Salah grgr selingkuh tapi malah istrinya Yang jadi korban (emoji) tolong bantu sebarin biar orangnya cepet ketangkep

"Jadi kejadian nya gni

Suaminya ketauan selingkuh trs istrinya kesel trs ngumpetin kunci motornya,eh si suami ngambek langsung iket tangan kaki sama mulutnya di sumpel pake kaos kutang langsung di gebukin abis2an dadanya juga di injek"

Menurut keterangan Ayundaa, tetangganya itu dianiaya suaminya karena ia menyembunyikan kunci motor suami saat suami hendak pergi.