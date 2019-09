Malam Ini, Noah dan Bondan Prakoso Meriahkan Suryanation Motorland di Pelataran PiPo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Suryanation Motorland menyambaki kota ketiga, Makassar.

Tidak sekadar mencaru jagoan custome di Bumi Celebes, tetapi juga memberi hiburan kepada seluruh masyarakat Tanah Daeng.

Perayaan kuncak Suryanation Motorland selain pengumuman juara tiap kelas. Juga memberi hiburan dengan guest yang sayang dilewatlan.

Seri ketiga Suryanation Motorland menghadirkan Noah band dan Bondan Prakoso.

Bondan akan tampil lebih dulu, kemudian Ariel dan kawan-kawan bakal tampil pamungkas.

Istimewanya yang ingin masuk gratis tanpa dipungut biaya.

Namun, syaratnya ia harus 17 tahun ke atas, diperlihatkan KTP.

Seperti diketahui, Seri ketiga Suryanation Motorland Battle digelar di pelataran Mall Phinisi Point (PiPo) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (7/9/2019).

Sebanyak 131 builder di Bumi Celebes ikut ambil bagian, yang tersebar ke dalam 9 kelas, baik kategori di bawah 250cc (U250cc) dan kategori di atas 250cc (A250cc).

Sembilan kelas yakni, chopper/bobber U250cc, scrambler/tracker U250cc, cafe racer U250cc, streat cup/choppy cup U250cc, sport FFA, chopper/bobber A250cc, scrambler/tracker A250cc, free for all (FFA), dan exibition class.

Exhibition class terdiri atas classic bikes, classic scooter, matic custom, moto-art pinstripe dan lettering, best American V twin, best mini bike, best painting dan recognition awards (Suryanation committe pick, media pick dan judges pick).

Tiga juri Veroland dari Kickass Choppers, Dodi Irhas dari Chrome Cycles, dan Kaichiroh Kurosu dari Cherry's Company, Jepang akan memilih karya builder terbaik di Makassar.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

