Polda Sulbar Gelar Doa Bersama dan Deklarasi untuk Papua Damai

TRIBUN - TIMUR.COM, MAMUJU - Polda Sulawesi Barat menggelar doa bersama di Masjid Jabal Rahmah Mapolda Sulbar Jl Aiptu Nurman, Kelurahan Mamunyu, Mamuju, Kamis (5/9/2019).

Doa bersama dalam rangka mendukung stabilitas keamanan di Papua dihadiri para personel TNI dan Polri serta pihak Kementerian Agama.

Bursa Pemain - Francisco Torres Gabung Barito Putera, Persela Rekrut Bek Izmy Yaman, Amevor Terancam

254 ASN di Lingkup Pemkab Barru Naik Pangkat

Baru Sepekan Operasi Patuh 2019, Segini Pengendara Kena Tilang di Parepare

Belum Diperhatikan Pemerintah, Murid SD 44 Bantaulu Jeneponto Masih Belajar di Bawah Tenda

Memanas, Elza Syarief & Hotman Paris Saling Sindir Soal Bau Pesing, Sebut Tisu Basah dan Nenek-nenek

Harga Emas Batangan Antam Wilayah Makassar Hari Ini Naik 10 Ribu, Berikut Rinciannya

Doa bersama yang mengakat tema " "Damailah Indonesiaku damailah Papuaku" dipimpin Wakil Ketua MUI Sulbar.

Kapolda Brigjen Pol Baharudin Djafar mengatakan, seluruh pihak harus mendorong terciptanya keamanan pasca kerusuhan di Papua meski hanya dengan doa.

"Doa tulus dan mustajab dari seluruh umat di tanah air, sangatlah efektif untuk meminimalisir segala ancaman saudara kita di Papua,"ujarnya.

Kapolda berharap, melalui kegiatan doa bersama dapat mendorong suasana yang semakin kondusif di tanah Papua.

"Hidup rukun, berdampingan dan saling menghargai amatlah penting dan harus kita jaga bersama,"katanya.

Doa bersama dan deklarasi untuk Papua Damai di Masjid Jabal Rahma Mapolda Sulbar Jl Aiptu Nurman, Mamuju, Kamis (5/9/2019) (Nurhadi/tribunsulbar.com)

Hadir dalam doa bersama tersebut Kasrem 142 Tatag Letkol Arh Muh Imran, Dandim 1418 Mamuju Kolonel Inf Suyitno para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kabid Humas Polda AKBP Mashura mengatakan, doa bersama tersebut dirangkaikan dengan deklarasi mendukung perdamaian Papua.

"Say No To Racism, Sulawesi Barat Dukung Indonesia bersatu, Tanah Papua Cinta Damai karena kita semua bersaudara,"

"Ini adalah upaya bersama seluruh elemen Sulawesi Barat, untuk mendukung perdamaian dan menghapus kebencian dengan dasar hidup rukun dan menghargai perbedaan. "Damailah Indonesiaku damailah Papuaku,"ucap Mashura. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

