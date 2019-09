Aktris Cantik Oh Yeon Seo Gugat Ku Hye Sun Pascadituduh Selingkuh dengan Ahn Jae Hyun, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktris Oh Yeon Seo mengajukan gugatan hukum kepada Ku Hye Sun karena telah merusak nama baiknya.

Dilansir dari Warta Kota Oh Yeon Seo tidak menerima gosip yang beredar yang mengatakan kalau ia menjadi orang ketiga dalam kisruh rumah tangga Ku Hye Sun dengan Ahn Jae Hyun.

Agensi Oh Yeon Seo pun merilis pernyataan resmi mengenai gugatan hukum artisnya.

Berikut pernyataan resmi Read Celltrion Entertainment.

Halo. Ini Celltrion Entertainment yang bertanggung jawan pada aktris Oh Yeon Seo.

Kami menyampaikan pendapat kami mengenai unggahan yang dilakukan Ku Hye Sun melalui akun Instagram miliknya.

Pertama, bagian yang mengatakan kalau Ahn Jae Hyun berpacaran dengan aktris di drama yang saat ini sedang ia bintangi itu tidak benar.

Kami akan mengajukan gugatan hukum melawan Ku Hye Sun yang telah mengatakan dugaannya di media sosial atas munculnya gosip dan perusakan nama baik.

Kami juga akan melakukan tindakan hukum kepada orang-orang yang telah menyebarkan berita hoax karena melakukan pelanggaran Undang-Undang Promosi Informasi dan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Perlindungan Informasi, dll.

Oh Yeon Seo melakukan yang terbaik untuk dramanya yang mana banyak staf juga menunjukkan usahanya meski keadaanya sulit.

Namun, kami akan melakukan tindakan hukum tanpa ada keringanan karena kami tidak bisa lagi diam sementara (dia) merasa menderita.

Sementara itu Ahn Jae Hyun dan Oh Yeon Seosaat ini sedang syuting drama MBC berjudul 'People with Flaws' yang akan ditayangkan pada bulan November 2019.

Siapa Oh Yeon Seo?

Mengutip dari wikipedia.org Oh Yeon Seo adalah seorang aktris Korea Selatan dan mantan anggota girl grup Korea Selatan, LUV.

Dia terkenal karena perannya dalam drama televisi My Husband Got a Family (2012), Jang Bo-ri is Here! (2014), Shine or Go Crazy (2015), Come Back Mister (2016), My Sassy Girl (2017), dan A Korean Odyssey (2017–2018).

Masa muda

Oh lahir di Jinju, Provinsi Gyeongsang Selatan dan dibesarkan di Kabupaten Changnyeong.

Pada tahun kedua sekolah menengah, Oh mengikuti sekelompok teman untuk audisi untuk SM Entertainment, diadakan di Daegu, tetapi ditolak.