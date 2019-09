IT Chapter Two

Tayang Perdana, ini daftar sembilan bioskop dan jadwal pemutaran IT chapter two di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badut Pennywise akan kembali berhadapan dengan The Losers Club dalam IT: Chapter 2, sekuel film It, yang mulai diputar di bioskop Indonesia pada Rabu (4/9/2019) hari ini.

Film bergenre horror thriller garapan sutradara Andy Muschietti ini diadaptasi dari novel legendaris berjudul sama karya Stephen King yang dirilis pada tahun 1986.

Tayang perdana, IT Chapter Two menjadi trending topic pada Google,

Sinopsis:

Seri kedua akan melanjutkan kisah para anggota Losers Club.

Dua puluh tujuh tahun setelah pertemuan pertama mereka dengan Pennywise yang menakutkan, Losers Club telah dewasa dan berpisah.

Sampai sebuah panggilan telepon membawa Losers Club kembali untuk bertemu hantu kelam dari masa lalu mereka.

Jenis Film: Horror, Thriller

Produser: Roy Lee, Dan Lin, Barbara Muschietti, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg

Sutradara: Andy Muschietti

Penulis: Gary Dauberman

Produksi: Warner Bros. Pictures

Pemain: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, James Ransone, Andy Bean, Isaiah Mustafa, Bill Skarsgard, Xavier Dolan, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis

Berikut bioskop yang tayangkan It Chapter Two di Makassar;