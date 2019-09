Sembilan Rekoemdasi Drama Korea yang Tayang September 2019

Melansir dari Tribun Kaltim pecinta drama Korea tentu tak akan melewatkan serial terbaru apa saja yang akan tayang di bulan September ini.



Ada beberapa serial lama yang masih tayang ada juga beberapa serial baru yang tayang di bulan September 2019, di antaranya serial yang dibintangi Song Joong Ki, Lee Seung Gi, hingga Suzy.

Setiap bulan pasti selalu ada drakor terbaru yang tayang di Stasiun TV Korea Selatan.Dengan peminat yang banyak, berbagai macam drakor dengan genre yang berbeda-beda bisa dipilih sebagai rekomendasi tontonan.Berbagai macam drama Korea dengan genre berbeda-beda akan tayang mulai September hingga akhir tahun 2019.Ini 9 drakor terbaru yang tak boleh dilewatkan tayang mulai September 2019:1. Arthdal Chronicles Part 3Arthdal Chronicles Part 3 Arth, Prelude to All Legends dijadwalkan tayang 7 September mendatang setelah drama Hotel Del Luna.Penayangan Arthdal Chronicles sempat terjeda.Serial drakor Arthdal Chronicles ini akan dibintangi oleh Song Joong Ki, Jang Dong Gun dan Kim Ji Won.Dilansir Tribunjateng.com dari Soompi, semua terjadi karena ada proses pengerjaan yang harus diselesaikan.

2. A Day Found By ChanceDrama ini dibintangi oleh Kim Hye Yoon, Rowoon SF9, NaEun April, Lee Jae Wook, Kim Young Dae, Jung Gun Joo, dan Lee Tae Ri.Ceritanya tentang seorang perempuan yang menyadari bahwa ia adalah pemeran pendukung dalam maga romantis berjudul Secret.Ia mencoba mengubah dan membenarkan kisah untuk cinta dan hidupnya.3. Melt MeDrama ini akan menjadi saksi kembalinya Ji Chang Wook setelah wamil.Tayang akhir 2019, Won Jin Ah akan menjadi lawan main Ji Chang Wook.Melt Me menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang berpartipasi dalam project pembekuan selama 24 jam.Mereka bangun setelah 20 tahun kemudian, bukan 24 jam kemudian.Untuk bertahan hidup, mereka harus menjaga suhu tubuh 31,5°C.Hubungan keduanya berkembang secara romnatis.Ma Dong Chan adalah seorang PD yang bekerja di variety show populer.Saat bangun dari project pembekuan 24 jam, Ma Dong Chan sadar 20 tahun berlalu.Penampilannya sama seperti ketika dia dibekukan.Tapi orangtuanya, adik laki-laki, pacar, dan rekan kerjanya sudah menua.4. Mung Bean ChroniclesSebuah komedi romantis ini mengambil Jeoseon sebagai latar.Ceritanya tentang asmara antara seorang pria yang menyamar sebagai seorang perempuan untuk menyusup ke komunitas janda dan seorang gadis yang tak mau jadi seorang gisaeng.Drama ini diperankan oleh Kim So Hyun dan Jang Dong Yoon. Mulai bisa disaksikan September.

5. Flower Crew: Joseon Marriage AgencyDrama ini dijadwalkan tayang September.Flower Crew: Joseon Marriage Agency dibintangi oleh Kim Min Jae, Gong Seung Yeon, Seo Ji Hoon, Park Ji Hoon, dan Byeon Woo Seol.Ceritanya tentang raja bertemu dengan Flower Crew.Flower Crew adalah agensi terbaik di Joseon.Raja meminta mereka untuk mengubah background cinta pertamanya menjadi seorang perempuan dari kelas atas.Raja dan Flower Crew menyerahkan hidup mereka sebagai jaminan.6. My CountryDrama ini dijadwalkan tayang September dan dibintangi oleh Yang Se Jong, Wo Do Hwan, Seolhyun AOA, dan Jang HyukCeritanya tentang Dinasti Goryeo dan Dinasti Joseon.Ini adalah drama sejarah aksi yang menceritakan tentang dua orang yang saling menunjukkan pedang mereka demi sesuatu yang mereka sebut "negaraku".Mereka didorong oleh keinginan memiliki kekuatan.7. Emergency Lands LoveDrama ini bisa disaksikan mulai November.Ceritanya tenyang kisah cinta rahasia seorang pewaris kaya raya.Ia mendadak mendarat di Korea Utara karena sebuah kecelakaan.8. People With FlawsTayang mulai November, drakor ini dibintangi oleh Oh Yeon Seo, Ahn Jae Hyun, dan Kim Seul Gi.Ceritanya tentang komedi romantis tentang pria yang terobsesi dengan penampilan saat mereka mengatasi prasangka terhadap orang-orang dengan kekurangan.9. VagabondDrama ini akan diperankan oleh Lee Seung Gi dan Suzy.Lee Seung Gi berperan untuk stuntman yang secara tak terduga terlibat dalam sebuah insiden nasional.Lee Seung Gi berniat untuk mengungkap kejahatan korupsi.Secara tidak langsung Lee Seung Gi terlibat dengan Suzy yang merupakan mata-mata intelijen nasional pada operasi rahasia.Sebagian drakor ini mengambil setting di Maroko dan Portugal.Vagabond dijadwalkan tayang September.Artikel ini telah tayang didengan judul 9 Rekomendasi Drama Korea Tayang September 2019, Ada Song Joong Ki hingga Drakor Romantis Melt Me,