Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Baru, Waspada Cleptoracy

Oleh: Abdul Chalid Bibbi Pariwa

Dosen Ilmu Politik Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makassar

Abdul Khalid Bibbi Pariwa (dok pribadi)

“Literally meaning "the rule by thieves," is a form of political corruption in which the ruling government seeks personal gain and status at the expense of the governed.

Through graft and embezzlement of state funds, corrupt leaders amass tremendous wealth at the expense of the broader populace.”

Budaya korupsi belum menjadi bagian dari masa lalu negara kita yang kini memasuki era demokrasi langsung.

Bahkan tampak akan tetap menjadi bagian dari masa depan kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan pada beberapa puluh tahun ke depan.

Masalah korupsi adalah fenomena kronis di negara-negara berkembang yang berpuluh tahun silam juga banyak dialami oleh negara-negara yang telah maju seperti di Eropa dan Amerika.

Karena korupsi yang kronis itu mereka bahkan meninggalkan istilah-istilah semisal Kleptoracy-dari kata Yunani, kleptes berarti pencuri, dan Kratos, kuasa.