Aktris Cantik Sheryl Sheinafia Tampil Energik di 2019 V Heartbeat in Jakarta, Simak Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Artis musik Sheryl Sheinafia menyajikan penampilan energik di konser 2019 V Heartbeat in Jakarta yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Mengutip dari Kompas.com dalam konser bertema "The Gateway to Asia" itu, Sheryl antara lain membawakan lagu "Sweet Talk". Penampilannya yang energik membuat penonton semakin antusias.

Sebagai informasi, Sheryl menyanyikan lagu itu bersama Chandra Liow dan Rizky Febian untuk versi rekamannya.

Lagu itu merebut penghargaan Best Pop Duo/Group pada ajang Anugerah Musik Indonesia 2018.

Di panggung V Heartbeat, Sheryl tidak tampil sendiri. Ia ditemani dua penari latar yang membuat penampilannya semakin menarik.

Sebelum menyelesaikan penampilan, Sheryl meminta penonton bersorak. Tanpa ragu penonton memenuhi permintaan itu dengan sorakan meriah.

"V Live, I need you to make a some noise," ucap Sheryl yang disambut seruan para penonton.

Penampilannya diakhiri dengan lagu remake yang baru dirilis tahun 2019 berjudul "Setia". Lagu ini pernah dipopulerkan penyanyi kondang, Chrisye.

Selain Sheryl, terdapat sederet artis tanah air yang ikut memeriahkan konser, seperti RAN, Vidi Aldiano dan Afgan. Artis lainnya dari Korea Selatan, MONSTA X dan MAMAMOO, serta artis asal Vietnam Bich Phuong.

Sheryl Sheinafia