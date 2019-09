Rambo dan Badut Beraksi Lagi, Ini Lima Film yang Bakal Tayang September 2019 di Bioskop Indonesia

IT Chapter Two

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - September akan segera datang.

Banyak film-film baru yang akan rilis September, termasuk film Hollywood.

Berikut daftar film yang akan rilis di bioskop Indonesia pada September 2019 dilansir Tribun Timur dari Tribunnews;

1. IT Chapter Two

Film IT Chapter Two ini berlatar pada 27 tahun setelah film IT yang pertama yang menampilkan teror mengerikan badut Pennywise di tahun 1989.

Kejahatan akan kembali mengunjungi kota setiap 27 tahun di kota Derry dengan adanya peristiwa kematian yang aneh dan banyak anak-anak yang hilang.

Sekelompok remaja yang menyebut dirinya sebagai The Losers Club sudah beranjak dewasa.

Mike adalah satu-satunya anggota Losers Club yang masih tinggal di Kota Derry.

Mengetahui banyak anak-anak yang kembali hilang, Mike pun memanggil anggota Losers Club lainnya untuk pulang.

IT Chapter Two akan tayang di bioskop pada tanggal 5 September 2019.