Steven Paulle Komentari Gaya Rambut Baru Marc Klok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemain PSM Makassar Marc Anthony Klok tampil beda saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Rambut yang biasanya disisir belah samping, dengan pengeras rambut membuat penampilan Klok tampak klimis.

Beda saat lawan Persija Jakarta, tunangan Cacharel Day itu mengikat rambut atasnya.

Foto style rambut baru diunggah Klok pada akun sosial media Instagram miliknya @marcklok.

Steven Paulle di akun instagramnya @steven_paulle, mengomentari unggahan Marck Klok (Instagram @marcklok)

Dengan caption, "Hard fought point in Jakarta. We roll on! Positivity only," tulisnya.

Bila diartikan, "Titik pertempuran keras di Jakarta. Kami berguling, positif saja."

Sontak, unggahan Klok tersebut direspon candaan mantan co-patriotnya Steven Paulle.

Lewat akun instagramnya @steven_paulle, ia mengomentari unggahan Klok tersebut, "Rambut jelek." dengan emoticon gunting.

Klok pun hanya membalasnya dengan emoticon ketawa terbahak.

Seperti diketahui, style rambut Klok pernah digunakan Paulle saat membela PSM dan Persija Jakarta.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Baca: Terungkap Kebohongan, Peran Giovanni Kelvin Rekan Aulia Kesuma di Pembunuhan Pupung Sadili dan Dana

Baca: Sweeping besar-besaran Operasi Patuh Mulai Hari Ini, Cek Daftar Pelanggaran dan Bedakan Surat Tilang

Baca: Fantastis! Nilai Utang Aulia Kesuma di Bank, Nekat Bunuh/Bakar Pupung Sadili Suaminya dan Anak Tiri

Baca: Ditahan Kasus Narkoba, Caleg Terpilih DPRD Makassar Tetap Ukur Jas untuk Pelantikan

Baca: Bukan Rp 500 Juta, Aulia Kesuma Istri Muda Bayar Segini 4 Pembakar Suami Pupung Sadili & Anak Tiri

Baca: Curhatan Elvira Soal Pacarnya Adi Pradana, Anak yang Dibakar Bersama Ayah oleh Aulia Kesuma Ibu Tiri

Baca: Dari Mana Roger Danuarta Biayai Nikahan Newah dangan Cut Meyriska? Pabrik Uangnya Tak Hanya Artis

Langganan Berita Pilihan

tribun-timur.com di Whatsapp

Via Tautan Ini http://bit.ly/watribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Baca: Smart SIM Diberlakukan Mulai September 2019, Bisa Dipakai Belanja, Berapa Tarif Pembuatannya?

Baca: Empat Hari Lagi Lowongan Kerja PT Pertamina Ditutup, Terima Tamatan SMA

Baca: Ling, Hero Assassin Mobile Legends Super Lincah dan Tak Butuh Mana

Baca: Prediksi Formasi Baru Persib Bandung jika 4 Pemain Baru Asingnya Bisa Main Lawan PSS Sleman

Baca: VIDEO Gubernur Papua Lukas Enembe Ditolak Masuk Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya

Baca: Update Klasemen Liga 1 - Bali United Tak Terkejar, Persija Rugi, PSM Naik Posisi, Simak Gol-golnya

Baca: Anggota Paskibra Cantik ini Hilang Seusai Upacara Pengibaran Bendera 17 Agustus, Cek Kronologinya