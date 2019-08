Baru Launching Lagu FLASH dari Grup X1 Trending no 1 Youtube, Ini Lirik dan Terjemahan Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Simak lirik lagu FLASH X1 yang rilis pada Selasa (27/8/2019), lengkap beserta terjemahan Indonesia.

Rilisnya lagu FLASH menjadi tanda Seungwoo dan kawan-kawan resmi debut.

Flash juga menjadi trending pada Youtube, Kamis (29/8/2019).

Dilansir dari Tribunnews X1 merupakan grup K-Pop jebolan acara survival Produce X 101 yang dimulai pada 3 Mei hingga 19 Juli 2019 lalu.

Nama X1 sendiri diambil dari saran warganet yang dituliskan di situs Produce X 101, kemudian dipilih langsung oleh CJ E&M.

Seperti grup jebolan Produce 101 sebelumnya, X1 juga beranggotakan 11 member.

Mereka adalah Seungwoo, Seungyeon, Wooseok, Yohan, Hangyul, Junho, Dongpyo, Minhee, Eunsang, Hyeongjun, dan Dohyon.

Lagu FLASH yang resmi rilis hari ini masuk dalam album pertama X1 berjudul Emergency: Quantum Leap.

Tak hanya FLASH, ada lima lagu lainnya yang masuk dalam album pertama X1.

Yaitu Stand Up, You're the Prettiest When You Smile, It's Okay, U Got it, dan Move.