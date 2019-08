Unhas Tuan Rumah International Academic Consortium for Sustainable Cities 2019

Kegiatan Internasional bertajuk "The 10th International Academic Consortium For Sustainable Cities (IACSC) 2019 di Unhas menghadirkan lebih dari 100 peserta yang terdiri dari 45 Mahasiswa dari tujuh universitas serta 55 peserta yang berasal dari Unhas.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam kegiatan Internasional bertajuk "The 10th International Academic Consortium For Sustainable Cities (IACSC) 2019".

Kegiatan yang mengangkat tema "Creating Resilient Cities With Diverse Urban Resources" berlangsung pada pukul 09.00 di Gedung Iptek, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Selasa (27/08).

Kegiatan IACSC 2019 menghadirkan dua Keynote Speaker yang mewakili Universitas Hasanuddin dan Universitas Yokohama sejak 27 hingga 30 Agustus mendatang.

Adalah Prof Dr Eng Dadang Ahmad Suriamihardja M Eng (Universitas Hasanuddin) yang membahas tentang "The Beauty Interconnected Patterns".

Sedangkan narasumber lainnya adalah Prof Hidefumi Imura (Universitas Yokohama, Jepang) yang membahas topik mengenai "Land Reclamation and Coastal Urban Development - Lessons From Japan".

Adapun sebagai Invited Speaker yakni Prof Ngai Weng Chan (Professor Manajmen Lingkungan, Sekolah Sastra, Universitas Sains Malaysia.

Ia membahas terkait "Environmental Impact and Its Implication Of Land Reclamation : Case Of Penang And Malaysia".

Sementara Professor Badaruddin Mohamed (Profesor bidang pariwisata, sekolah perumahan, Bangunan dan Perencanaan, Universitas Sains Malaysia) mengenai topik (Land Reclamation Issue From Urban Planning and Tourism Viewpoint).

Terakhir yakni Ansariadi Ph D (Universitas Hasanuddin) yang akan menjelaskan terkait "Revitalizing Informal Settlements and Their Environment".

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik, Prof Ir Baharuddin ST M Arch Ph D mengatakan sangat percaya bahwa kegiatan ini akan menghadirkan pengetahuan baru dari pembicara yang ahli dalam pengembangan kota berkelanjutan.