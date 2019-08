15 Camat Kota Makassar MOU Bersama Hasanuddin Contact Wujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) mengadakan pertemuan bersama PJ Walikota Makassar M. Iqbal Suhaeb, Makassar, Rabu (21/8/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- 15 camat kota Makassar melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MOU) bersama Hasanuddin Center For Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention (Contact) di Ruang Senat UNHAS lantai 2, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (23/8/2019).

Dalam rilis yang dikirim kepada Tribun Timur, penandatanan MOU tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan bersama tim Hasanuddin Contact dengan Pj Walikota Makassar M Iqbal S Suhaeb (Selasa, 20 Agustus 2019).

Penandatanganan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan healthy cities melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Kami siap membantu bapak/ibu camat dalam berbagai program, salah satunya melalui upaya melawan rokok" ucap Rektor UNHAS, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA dalam sambutannya, kepada PJ walikota Makassar (Jumat, 23/8/2019).

Kerjasamaantara 15 Camat se-kota Makassar Hasanuddin Contact Universitas Hasanuddin yang diwakilkan oleh project director, Prof Dr dr H.M. Alimin Maidin, MPH, dilakukan dalam rangka upaya percepatan implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2013, selama 6 tahun setelah implementasinya, maka dipandang perlu pembaharuan komitmen semua perangkat pemerintahan di wilayah Kota Makassar,” kata Prof Alimin Maidin.

Upaya ini sejalan dengan, sambungnya, program pemerintah dalam mewujudkan SDM yang sehat dan berkualitas, serta lingkungan sehat melalui program healthy cities.

“Diharapkan melalui penandatanganan MOU ini, sinergi harmonis antara akademisi dan pemerintah Kota Makassar dapat terjalin secara berkelanjutan,” jelas Prof Alimin Maidin.

Laporan Wartawan Tribun Timur Desi Triana Aswan

