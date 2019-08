Jadwal Liga 1 2019 Hari Ini - Fokus Comvalius ke Arema FC, Momen Lilipaly, Borneo FC Tanpa 4 Pilar

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Liga 1 2019 hari di pekan ke-16 akan menyajikan laga-laga seru, pertemuan tim besar Indonesia.

Ada 4 laga yakni Persebaya Surabaya Vs Persija Jakarta, Madura United Vs PSIS Semarang, Borneo FC Vs Semen Padang, dan Bali United Vs Arema FC.

Penyerang Arema FC, Sylvano Comvalius menjadi perbincangan hangat menjelang laga melawan Bali United.

Baca: Acara Malam Takziah Berujung Maut, Niat Melerai Justru Tewas kena Sabetan Parang, Begini Kejadiannya

Baca: Bursa Liga 1 - Alfred Riedl ke Persebaya, Ezra Walian Minat ke Liga 1, Semen Padang Coret 3 Pemain

Bali United dijadwalkan akan menghadapi Arema FC pada pekan ke-16 Liga 1 2019 di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/8/2019).

Dalam pertandingan ini, publik sepak bola Pulau Dewata akan kembali bertemu dengan mantan penyerang idola mereka, Sylvano Comvalius.

Penyerang asal Belanda itu sempat memperkuat Bali United pada musim 2017 dan berhasil tampil 34 kali serta mencetak 37 gol.

Striker asal Belanda, Sylvano Comvalius, resmi gabung Arema FC, Kamis (25/4/2019). (instagram.com/aremafcofficial/)

Menjadi top skor untuk Bali United belum menjamin dirinya tetap berseragam tim beralias Serdadu Tridatu tersebut.

Musim 2018, dia memilih untuk pergi dari Bali United dan mencoba kompetisi di Liga Thailand.

Di Liga Thailand, Sylvano Comvalius memperkuat Suphanburi FC dan berhasil tampil tujuh kali tanpa mencetak gol.

Baca: Indonesia Punya Juara Dunia Tinju, Tibo Monabesa! Pemuda 22 Tahun, Mantan Kuli dan Sopir Angkot

Baca: Ditawari Jadi Wanita Simpan oleh Hotman Paris, Vanessa Angel Tak Mau Disebut Pelakor! Ini Alasannya?