Beli Susu Formula di Indomaret, Dapat Potongan Hingga Rp 15 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Toko ritel Indomaret kembali menghadirkan promo menarik untuk pelanggan setianya.

Kali ini, berbagai produk menawarkan promo turun harga hingga potongan spesial pada sejumlah item.

Pantauan Tribun Timur di Indomaret Perintis Kemerdekaan 7, Sabtu (24/8/2019), promo akhir pekan ini berlaku untuk susu formula, produk sarapan, hingga mie instan.

Lactogrow 3/4 750 gram semua varian diskon 15 ribu per dua box. Morinaga Chil Kid Platinum Vanila atau Madu 800 gram diskon 20 ribu per dua kaleng.

Simba Cereal Chocochips Kalsium Susu 37/36 gram semua varian Rp 13 ribu, sisa Rp 9.900 per dua cup.

Vidorant XMart 1+ Nutriplex Madu atau Vanila 725 gram Rp 51.500, sisa Rp 46 ribu per dua box.

Milo Healthy Drink 3 in 1 Actigen E 20x35 gram Rp 73.500 sisa Rp 68.500 per bag. Milo Healthy Drink Actigen E 800 Rp 72.500 sisa Rp 67.500 per bag.

Nutella Jam Spread Kecil Hazelnut 200 gram Rp 41.200 sisa Rp 31.200 per botol. Mustika Ratu Slimming Tea 30's Rp 48.500 sisa Rp 43.500 per box.

Tak hanya itu, belanja kebutuhan dapur di Indomaret lebih hemat.

Indomie Mie Goreng Jumbo semua varian Rp 9.900 sisa Rp 8.700 per tiga bungkus. Bakmi Mewah Bakmi Instan Daging Ayam 110 gram Rp 7.900 sisa Rp 6.900 per box.