TRIBUNWIKI: Mengaku Pacaran dengan Rangga Azof, Ini Profil Jihane Almira, Bintang Cinta Buta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Artis pendatang baru Jihane Almira (19) mengaku sedang berpacaran dengan aktor Rangga Azof (30).

Dilansir dari Tribun Solo keduanya pernah terlibat dalam sinetron Cinta Buta yang peran utamanya adalah Nikita Willy.

Namun sinetron itu telah berakhir beberapa waktu lalu.

Beberapa pekan setelah proses syuting selesai, Jihane terlihat mengunggah fotonya bersama Rangga baru-baru ini.

Dilihat dari kolom komentar, Jihane menyebut Rangga adalah kekasihnya.

"Is that your boyfriend @jihanealmira? You both look glowy and so happy! Enjoy!,

Apakah dia pacarmu, Jihan? kalian berdua terlihat bahagia dan bercayahaya, selamat bersenang-" tanya seorang teman Jihane di Instagram.

Tanpa ragu, Jihane pun membalas jika benar pria yang berfoto dengannya adalah kekasihnya.

"Hiii ms.. Yes he is, thank you so much! I hope we can catch up anytime soon,

(Hii nona, ia dia pacarku, terimakasih banyak, semoga kita bisa segera bertemu)" balas Jihane.