Blak-blakan di ILC TV One 2018, Jibril Abdul Aziz Mahasiswa UGM Ditangkap Karena Video 'Panas' 2019
Blak-blakan di ILC TV One 2018, Jibril Abdul Aziz mahasiswa UGM ditangkap karena video "panas" di 2019.
TRIBUN-TIMUR.COM - Blak-blakan di ILC TV One 2018, Jibril Abdul Aziz mahasiswa UGM ditangkap karena video "panas" di 2019.
Nama Jibril Jibril Abdul Aziz sedang jadi topik pencarian dan pembicaraan melalui media sosial.
Jibril Abdul Aziz (26) aktivis mahasiswa UGM penyebar video "panas" mantan pacar, lihat saat tampil di ILC TV One.
Sosok Jibril Abdul Aziz kini jadi pusat perhatian karena perbuatan amoralnya.
Pemuda asal Kudus, Provinsi Jawa Tengah bernama Jibril Abdul Aziz ditangkap polisi karena menyebarkan foto dan video "panas" kepada orangtua perempuan yang sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara dengannya.
Kini banyak diberitakan pemuda yang sebar foto dan video porno itu bernama Jibril Abdul Aziz.
Ia diketahui sebagai mahasiswa aktif di Yogyakarta.
Sosok Jibril Abdul Aziz bahkan dikenal sebagai aktivis di kampusnya da disebut-sebut sebagai pegiat di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Kini jejak digital Jibril Abdul Aziz pun diburu netter atau warganet di media sosial.
Ia disebut sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada ( UGM ).
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