TRIBUNWIKI: Resmi Jadi Istri Dwayne Johnson 'The Rock', Ini Profil Lauren Hashian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Nama Lauren Hashian menjadi trending topik google, Senin (19/8/2019).

Pembahasan yang beredar terkait pernikahannya dengan The Rock yang bernama Dwayne Johnson.

Keduanya mengakhir masa lajangnya usai menjalani hubungan pacaran selama 12 tahun.

Dwayne Johnson alias The Rock menikah dengan Lauren Hashian, di Hawaii.

Dilansir dari Tribun Jatim, Dwayne Johnson yang juga mantan pegulat profesional ini mengungkap kabar bahagia di akun Instagram-nya, Senin (19/8/2019).

Dalam foto yang ia unggah, The Rock mengenakan kemeja dan celana panjang putih pada upacara pernikahannya.

Artis berusia 47 tahun itu tersenyum lebar di samping sang mempelai wanita yang bergaun pengantin berenda warna putih dengan ekor panjang.

Pada foto kedua, pasangan pengantin itu berciuman di tepi pantai dengan pemandangan matahari terbenam yang indah.

"We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pomaika’i (blessed)," tulis The Rock pada keterangan foto.

Dwayne Johnson dan Lauren Hashian berkenalan pada 2006 ketika menjalani syuting "The Game Plan".