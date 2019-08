Unhas Tuan Rumah Pertemuan Dekan Ekonomi se-Indonesia, Digelar Oktober Mendatang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kongres VII Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) dan Seminar Internasional ICAME akan berlangsung pada 22-25 Oktober mendatang.

Hal tersebut mengemuka saat panitia pelaksana kongres dipimpin Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Abd Rahman Kadir melakukan audiens terkait kesiapan pelaksanaan acara tersebut dengan Pjs Wali Kota Makassar, Dr Iqbal Suhaeb di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (19/8/2019).

Turut hadir Ketua Panitia Kongres VII AFEBI Dr Anas Iswanto Anas, Sekretraris Muh Sabranjamil Alhaqqi, dan Ketua Panitia Seminar Internasional ICAME Dr Grace T Pontoh.

Dr Anas Iswanto Anas pada kesempatan itu meminta kesediaan wali kota untuk menerima peserta kongres yang akan dihadiri sekitar 400 utusan dari 76 Fakultas Ekonomi se-Indonesia.

Dikatakan, AFEBI memahami bahwa kepemimpinan di bidang ekonomi sangat penting untuk mengantarkan Indonesia masuk dalam jajaran negara yang diperhitungkan di tingkat global.

Untuk mencapai hal tersebut, AFEBI selalu berupaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan kepemimpinan jajaran SDM-nya.

“Hal ini yang akan dibicarakan pada seminar hari pertama kongres dengan tema ‘Transformational Leadership with The Challenges in VUCA Environment’,” kata Anas dalam rilisnya ke tribun-timur.com.

Beberapa narasumber akan hadir pada seminar tersebut, antara lain Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, ketua LPS, dirut Taspen, dirut Semen Tonasa.

Pada hari kedua akan dilaksanakan pemilihan ketua AFEBI dan Dewan Pengurus Nasional (DPN).(*)