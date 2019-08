Nissan Makassar Tawarkan Diskon Hingga Rp 65 juta Selama Pameran di TSM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Wahana Megahputera, diler resmi Nissan di Sulawesi Selatan dan Barat menggelar pameran bertajuk Make it Your.

Pameran di pintu masuk Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar selama seminggu, mulai (12-18/8/2019).

Ada tiga unit yang dipajang, All New Livina, All New Serena dan New Terra.

Sales Head Nissan Pettarani Makassar, Ewin mengatakan pameran digelar untuk memacu penjualan di awal Semester II 2019 ini.

"Khusus di area kami, All New Livina memberi kontribusi terbesar,"ujar Ewin di TSM, Jumat (15/8/2019).

"Mobil Low MPV tersebut kita tawarkan dengan beberapa promo menarik yang hanya ditawarkan selama pameran," lanjutnya.

Benefit yang ditawarkan antara lain, untuk All New Livina selama event dapat subsidi trade in (all merk) sebesar Rp 8 juta.

Jika mempunyai STNK Nissan atau Datsun dapat tambahan Rp 1 juta lagi.

"Khusus All New Livina ada paket Khusus DP (Down paiment) ringan. Sesuai tema event Agustusan DP mulai Rp 17 jutaan dengan tenor hingga 5 tahun," katanya.

Tidak hanya All New livina saja, manajemen PT Wahana Megahputera juga memberi promo untuk All New Serena.