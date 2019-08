Mantan Artis CIlik Terjun ke Film Dewasa 18+, Tentang Cinta Menggebu yang Berbahaya

TRIBUN-TIMUR.COM Mantan aktris cilik sekaligus bintang Disney Channel, Bella Thorne memutuskan untuk terlibat dalam pembuatan film dewasa di suatu portal film 18+.

Tribunjogja.com mengutip dari laman USA Today, Rabu (14/8/2019), aktris, penulis, dan penyanyi ini bergabung dengan produksi sebagai sutradara.

Baca: TRIBUNWIKI: Akui Sebagai Penderita Disleksia, Ini Profil dan Perjalanan Karier Penyanyi Bella Thorne

Dia mengarahkan film dewasa berjudul "Her & Him" yang rencananya akan diputar di The Odenburg Film Festifal di Jerman pada 11-15 September mendatang.

Menurut Wakil Presiden perusahaan portal film dewasa tersebut, Corey Price film yang disutradarai Bella memiliki kisah layaknya Romeo dan Juliet, di mana cinta mereka yang menggebu dan berbahaya.

Film ini juga melibatkan rapper Young M.A. dan penyanyi sekaligus rapper Brooke Candy.

Ini akan menjadi debut Bella sebagai sutradara.

Bella mulai dikenal sejak menjadi bintang Disney Channel melalui serial "Shake It Up" di tahun 2010-2013 bersama Zendaya.

Beranjak dewasa, aktris bernama lengkap Annabella Avery Thorne ini mulai sering terlibat film dalam berbagai genre.

Dia pernah membintangi film drama romantis berjudul "Midnight Sun" tahun 2018 dan beradu akting dengn aktor Patrick Schwarzenegger.

Selain sebagai aktris, Bella juga dikenal sebagai penulis. Total ada empat judul buku yang telah ditulisnya, yaitu "Autumn Falls" (2014), "Autumn's Kiss" (2-15), "Autumn's Wish" (2016), dan " Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray" (2019).

Aktris berusia 21 tahun ini juga sering mengisi soundtrack untuk film-film dan serial yang pernah dibintanginya.

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Mantan Aktris Disney, Bella Thorne Terjun ke Industri Film Dewasa, https://jogja.tribunnews.com/2019/08/14/mantan-aktris-disney-bella-thorne-terjun-ke-industri-film-dewasa.

Penulis: Fatimah Artayu Fitrazana

Editor: ose