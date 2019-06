TRIBUNWIKI: Akui Sebagai Penderita Disleksia, Ini Profil dan Perjalanan Karier Penyanyi Bella Thorne

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bella Thorne adalah seorang aktris dan penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat.

Dilansir dari Kompas.com Bella Thorne dikenal sangat jujur dan apa adanya, ia pun tampaknya tak pernah memusingkan perkataan orang, termasuk saat menceritakan rahasianya, bagaimana ia belajar membaca dan berhitung sebagai orang dengan disleksia.

Dalam sebuah wawancara dengan podcast Chicks in the Office terkait buku terbarunya yang berjudul The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray, Bella mengatakan sudah pernah membahasnya di buku ketiganya.

“Saya tidak membicarakannya dalam buku ini, tetapi di buku ketiga. Itu adalah fakta bahwa saya tidak pernah belajar membaca dan saya belajar membaca dari membaca skrip,” kata Bella.

Ia juga mengatakan, dirinya mempelajari matematika dasar sendiri.

"Saya belajar menghitung dengan menghitung uang tunai ayah saya," ujarnya.

Bella memang bersekolah, tapi sekolah bukanlah tempat menyenangkan bagi anak dengan disleksia seperti Bella.

"Saya ingat ketika saya mulai masuk kelas satu. Tak butuh waktu lama, untuk membuat itu menjadi hal mengerikan bagi saya karena saya tak bisa membaca seperti anak lainnya," kenang Bella.

"Otak saya seakan mencampuradukkan huruf-huruf, seperti B, D, M, dan W, sulit sekali membedakan mereka. Disleksia berbeda pada setiap orang. Bagi saya, itu hanya membuat semakin sulit membaca dan menulis," katanya.

Saat ini Bella bahkan telah menerbitkan empat buku termasuk buku terbarunya. Tak hanya itu ia juga memiliki label rekaman.