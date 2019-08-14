Liga 1 2019

SEDANG BERLANGSUNG Link Live TV Online Video.com PSM Makassar vs Barito Putera, 3 Poin Harga Mati

SEDANG BERLANGSUNG Link Live TV Online Video.com PSM Makassar vs Barito Putera, 3 Poin Harga Mati

SEDANG BERLANGSUNG Link Live TV Online Video.com

PSM Makassar vs Barito Putera,

3 Poin Harga Mati

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Live Streaming PSM Makassar vs Barito Putera bakal menjadi pilihan nonton Liga 1 2019 pekan ke-14.

Link Live Streaming PSM Makassar vs Barito Putera bisa Anda simak di Live Ochannel dan Live Vidio.com mulai pukul 15.30 WIB / 16.30 Wita.

Link Live Streaming PSM Makassar vs Barito Putera bakal disiarkan dari Stadion Mattoanging, Makassar, Rabu (14/8/2019) sore.

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Anda ingin menyaksikan Link Live Streaming PSM Makassar vs Barito Putera, bisa Anda akses di akhir artikel ini.

Pelatih PSM, Darije Kalezic, kemungkinan menampilkan Ferdinand Sinaga sebagai starter di lini depan.

Pasalnya, The Dragon, julukan Ferdinand, selalu mencetak gol pada empat laga melawan Barito Putera di Liga 1.

Selain itu, Darije praktis tidak punya pilihan lagi untuk posisi ujung tombak. Dua striker, Guy Junior dan Eero Markkanen, tidak bisa tampil.

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Tags
Zulham Zamrun
Barito Putera
Video.com
PSM Makassar
TV Online
Liga 1 2019
Ferdinand
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Editor: Hasrul
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