TRIBUNWIKI: Profil Sutradara The Hunger Games Francis Lawrence, Puji Akting Park Seo Joon

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktor Korea Selatan,Park Seo Joon, mendapat pujian dari sutradara Hollywood Francis Lawrence.

Dilansir dari Kompas.com Lawrence yang dikenal sebagai sutradara The Hunger Games dan I Am Legend memuji penampilan Park Seo Joon dalam film terbarunya berjudul The Divine Fury.

"Filmnya sangat kuat sehingga sangat melekat dengan saya dalam perjalanan pulang setelah itu," ujar Lawrence dalam sebuah wawancara belum lama ini.

Baca: TRIBUNWIKI: Profil dan Perjalanan Karir KPop Idol Park Seo Joon, Jadi Petarung di The Divine Furry

Baca: TRIBUNWIKI: Kpop Idol Ganteng Bobby iKON Bakal ke Indonesia, Ini Profilnya

"Saya pikir saya menyaksikan kelahiran seorang pahlawan yang sangat menawan yang membuat penonton mengantisipasi cerita yang akan datang," tambahnya.

Tak tanggung-tanggung, asisten Francis Lawrence juga memuji Park Seo Joon secara khusus setelah menonton film tersebut dan menjulukinya sebagai "Asian Ryan Gosling" atau Ryan Gosling versi Asia.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Park Seo Joon kemudian menanggapi pujian itu.

Ia mengaku benar-benar terkejut mengetahui sutradara Francis Lawrence memberinya ulasan yang bagus.

"Sebelum sutradara The Divine Fury, Kim Joo Hwan, menemui Francis Lawrence, saya sangat khawatir karena saya pernah mendengar bahwa jika Francis Lawrence tidak menikmati film, dia akan pergi di tengah-tengah film," ucap Park Seo Joon.

Namun, kenyataannya tak seperti yang ditakutkan Park Seo Joon.

Francis Lawrence menontonnya sampai selesai dan bahkan The Divine Fury melekat dalam pikirannya.