TRIBUNWIKI: Kpop Idol Ganteng Bobby iKON Bakal ke Indonesia, Ini Profilnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kim Jiwon atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Bobby adalah rapper asal Korea Selatan dan anggota dari grup musik asuhan YG Entertainment, iKON.

Melansir dari Kompas.com kabar gembira! Bobby, rapper dari boyband Korea Selatan iKON akan memeriahkan Asian Sound Syndicate Vol.1 pada 31 Agustus mendatang.

Promotor Stellar Events resmi mengumumkan pengisi acara tambahan tersebut melalui akun instagram mereka, @stellarevents.id.

"The wait is FINALLY over!! He was the winner of Mnet’s Show Me The Money in 2014, debuted as iKON in 2015, formed a hip hop unit group MOBB in 2016 and finally in 2017 he released his first solo album ‘LOVE and FALL.’ Welcoming @bobbyindaeyo from iKON to join the finest RNB and hip hop artist in Asia and take the stage on the 1st Asian Sound Syndicate Festival!," tulis akun @stellarevents.id seperti dikutip Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

"This will be his first solo concert outside of Korea!! Get to see BOBBY and be ready to 'RUNAWAY, LOVE AND FALL' with him all over again! Get YOUR tickets now and see YOU at the festival!," sambung akun @stellarevents.id.

Sebelum Bobby, beberapa artis hip hop internasional telah diumumkan sebagai line up Asian Sound Syndicate Vol.1, seperti Gray, DPR LIVE, Crush, Simon Dominic, dan Hullera.

Kemudian, artis hip hop lokal yang akan memeriahkan festival ini adalah Tuan Tigabelas dan Ramengvrl.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, festival " Asian Sound Syndicate vol.1" pintu akan dibuka mulai pukul 16.00.

Pengunjung dapat membeli kategori tiket baru yakni early entry seharga Rp 600 ribu.

Syaratnya, penonton dengan tiket early entry wajib masuk festival sebelum pukul 16.00.