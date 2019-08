Promo Merdeka TSM Makassar, Tenant Kuliner Tawarian Harga Mulai Rp 17 Ribuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Trans Studio Mal (TSM) Makassar turut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI.

Salah satu program yang dihadirkan, Merdeka Kulineran di TSM Makassar.

Dimana, pengunjung diajak untuk merasakan serunya merdeka kulineran di tenant-tenant F&B.

Promo ini berlaku selama Agustus 2019, dimana sejumlah tenant menghadirkan harga mulai Rp 17 ribuan.

Selain itu ada diskon up to 50 persen, pay 2 for 3 dan lainnya.

Demikian diungkapkan Public Relation Executive Trans Studio Mal Makassar, Nella Saparinda saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (12/8/2019).

"Pengunjung dapat menikmati berbagai promo spesial mulai 1 Agustus 2019 ini," katanya.

Tenant yang berpartisipasi antara lain, Jeonju Korean Bbq, Shabuqi, Ta Wan, Killiney, Baskin Robbins dan Ichiban Sushi.

"Bagi penggemar hidangan barbeque, dapat menikmati promo diskon 50 persen dari tenant Jeounju untuk semua menu bbq," ujarnya.

Selain itu, Shabuqi menawarkan promo pay 2 for 3 berlaku untuk semua metode pembayaran," lanjutnya.