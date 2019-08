Ekspor Talas Beku Tembus ke Jepang, Sulsel Terus Tingkatkan Produksi

TRIBUN-TIMUR.COM - Talas Indonesia ternyata disukai warga Jepang. Salah satunya talas yang dibudidayakan petani di Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah menembus pasar Jepang, varietasnya Colocasia esculenta var antiquorum atau lebih dikenal Talas Jepang Satoimo atau Taro Potato.

"Bahan pangan yang satu ini sekarang sudah menjadi salah satu bahan pangan utama bagi sebagian besar penduduk Jepang, sebagai pengganti beras dan kentang yang dianggap terlalu banyak mengandung karbohidrat dan gula," demikian dikatakan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi di Bogor, Minggu (11/8/2019).

Suwandi menjelaskan, komoditi ini menjadi ngetrend setelah adanya berbagai penelitian yang membuktikan bahwa, talas tidak saja bisa menjadi bahan pangan alternatif yang mengandung protein dan kalori tinggi, tapi memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang rendah.

"Jadi talas ini aman dikonsumsi oleh penderita atau mereka yang berpotensi diabetes", imbuhnya

Menurutnya, Suwandi, pangsa pasar talas di Jepang masih terbuka lebar. Hal ini didukung dari semakin menyempitnya lahan pertanian di Jepang, sehingga hanya bisa memenuhi 250.000 ton pertahun, atau 65,7% dari total kebutuhan per tahun sebesar 380.000 ton.

"Kekurangan sebesar 130.000 ton per tahun sebagian dipasok dari China jadi sampai saat ini, China hanya mampu mensuplai 60.000 ton per tahun, imbuhnya. Makanya Jepang mulai melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sisanya 70.000 ton per tahun," terangnya.

Melihat peluang ini, Suwandi menyebutkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat jeli melihat peluang ekspor komoditi umbi-umbian ini dan menggalakan penanamannya di beberapa daerah.

Tercatat, sampai dengan tahun 2018, total Talas Beku (frozen taro) dari Kabupaten Bantaeng dan Makasar yang sudah diekspor ke Jepang sebanyak 50 ton dengan nilai sekitar Rp 1,06 Miliar.

"Untuk meningkatkan volume ekspor talas, mereka menambah luasan tanam talas di 10 Kabupaten, yakni Gowa, Sopeng, Maros, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Bone, Janeponto, Takalar dan Wajo dengan total luasan 178 hektar," sebutnya.

Konsep Ekspor