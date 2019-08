TRIBUNWIKI: Senang saat Tahu Indonesia Jadi Negara Tour Westlife, Berikut Profil Nicky Byrne

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu personel boyband Westlife, Nicky Byrne, mengungkapkan bagaimana perasaannya saat tahu Indonesia menjadi salah satu negara tujuan tur "Westlife The Twenty Tour 2019".

Dilansir dari Kompas.com "Nah makanya, waktu kami lihat map terus melihat (ada) Indonesia tuh kayak, yes! Kami akan ke sana. Kami senang berjumpa dengan orang-orang di sini," ujar Nicky dalam jumpa pers yang digelar di ICE, BSD City, Tangerang, Rabu (7/8/2019).

Indonesia menjadi begitu berkesan karena penggemar yang begitu setia menanti kembalinya boyband asal Irlandia tersebut.

"Rasanya sangat luar biasa (bisa kembali), karena fans di Indonesia dan Asia enggak pernah bosan sama kami, selalu menunggu kami untuk kembali dan menanti kami sebagai band dan juga kembali bermusik dan tur lagi," kata Nicky.

Oleh karena itu, dalam konser yang digelar pada Selasa (6/8/2019), rasa rindu Nicky dan personel Westlife lainnya terhadap penggemar di Indonesia terasa terobati.

"Tadi malam juga malam yang besar buat kami. Itu membuat kami merasa dekat dengan penggemar," kata Nicky.

Sebelumnya Westlife The Twenty Tour 2019, sudah digelar pada 6-7 Agustus di ICE BSD.

Menurut rencana, boyband pemilik hits "If I Let You Go" itu masih akan melanjutkan tur di Yogyakarta, Semarang, dan Palembang.

Nicky Byrne

Mengutiip dari wikipedia.org Nicholas Bernard James Adam Byrne, adalah penyanyi Irlandia, penulis lagu, presenter radio, penari, presenter televisi, dan mantan pesepakbola profesional, yang terkenal karena menjadi anggota band musik Irlandia Westlife.