Sinjai Bangun Pasar Rakyat di 4 Titik Tahun Ini

TRIBUN TIMUR.COM, SINJAI- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang terhadap sektor pasar, makin diperhatikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai.

Buktinya, tahun ini kembali akan membangun pasar rakyat yang tersebar di sejumlah desa di Sinjai. Bahkan saat ini progres pembangunannya sementara dalam tahap perampungan.

“Dampak dari pembangunan pasar ini pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa dikatakan meningkat dari tahun ke tahun. Disatu sisi mendatangkan pendapatan asli daerah,” tutur Kepala Seksi Sarana Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan SDM Sinjai, A Mangunrawa diruang kerjanya, Selasa (6/8/2019).

Di pasar Mannanti misalnya, pasar yang baru di bangun tahun 2018 lalu kata Mangunrawa roda perekonomian naik signifikan.

Jika sebelumnya jumlah pedagang yang awalnya hanya sekitar 200 pedagang saat ini melonjak dua kali lipat bahkan pelaku ekonomi di tempat itu hampir 500 pedagang per bulan.

“Efeknya juga sangat mempengaruhi jumlah pendapatan retribusinya. Jika sebelum di bangun pasar pendapatan retribusinya hanya Rp 600 ribu per pasar per hari meningkat menjadi Rp 1.3 juta per pasar per hari," katanya.

Tahun ini Pemkab Sinjai membangun lagi empat pasar yang lokasinya berada di Manimpahoi Kecamatan Sinjai Tengah, Lappa’e Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Arango Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat dan pasar Bonto Tengngah di Kecamatan Sinjai Borong, jelas A Mangunrawa. (*)

