Ekonomi Sulsel Semester I Tumbuh 7,01 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan pada semester 1 tahun 2019 tumbuh sebesar 7,01 persen, dibanding semester 1 tahun 2018 (c to c).

Pertumbuhan tersebut didorong tumbuhnya hampir semua lapangan usaha di sisi produksi dan juga sisi pengeluaran.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Yos Rusdiansyah menjelaskan, di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 13,19 persen.

Sementara, pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), sebesar 45,04 persen.

"Setelah informasi komunikasi, administrasi pemerintah juga tumbuh cukup besar yakni 12,16 persen," ungkap Yos saat konfrensi pers di kantornya, Senin (6/8/2019).

"Ini banyak yang mempengaruhi, antara lain ada PNS baru yang ikut meningkatkan belanja pemerintah, ada juga kenaikan gaji," lanjutnya.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dia semester 1 2019 itulah yang menurut Yos mendongkrak pertumbuhan adminstrasi pemerintah sampai tumbuh dua digit.

Sektoe lainnya di sisi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan semester pertama ini antara lain, perdagangan 9,95 persen, industri pengolahan 9,74 persen,.

Juga pendidikan 8,80 persen, listrik dan gas 7,94 persen, dan konstruksi 7,52 persen.

"Ada dua lapangan usaha yang negatif yakni sektor tambang -1,00 persen dan keuangan -1,79 persen," jelas Yos.