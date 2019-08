Ada yang Berani Nyinyirin Nikita Mirzani, Bilang Bajunya Norak Ketemu Lenny Kravitz, Tahu Harganya? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Sikap Nikita Mirzani bertemu dengan idolanya, Lenny Kravitz di restoran mewah di sebuah hotel Paris, Prancis ini malah dibilang norak oleh salah seorang netizen.

Selain penyanyi rock dan pencipta lagu berkebangsaan Amerika Serikat, Lenny Kravitz juga seorang aktor yang berperan sebagai Cinna di film trilogi Hunger Games.

Saat bertemu, Lenny Kravitz tampak keren mengenakan kemeja denim dengan gaya rambut gimbalnya dan kacamata hitam.

Sementara itu, Nikita Mirzani mengenakan pakaian santai warna oranye dengan bagian punggung telanjang memperlihatkan tatonya.

Jika biasanya Nikita Mirzani tampak agresif, kali ini Nikita Mirzani malah terlihat malu-malu ketika bertemu sang idola.

Nikita Mirzani tampak canggung untuk mengajak ngobrol Lenny Kravitz atau sekedar foto berdua.

Kala Lenny Kravitz mendekati Nyai, Nikita Mirzani langsung memeluk erat sang pelantun It Ain't Over 'Till It's Over tersebut.

Momen ini pun pun terlihat di akun Instagram pribadi Nikita Mirzani.

"Paris (emoji bunga dan bibir)" tulis Nikita Mirzani dilansir TribunnewsBogor.com, Senin (5/8/2019).

Di unggahan lainnya, Nikita Mirzani benar-benar memposting foto saat dirinya dipeluk oleh Lenny Kravitz.

Lengan kiri Lenny Kravitz tampak bersandar di pundak Nyai dan memandang mesra pada Nikita Mirzani.