TRIBUNWIKI: Ini Profil Pahlawan Wanita Nyi Ageng Serang, Jadi Panglima Perang, Miliki Taktik Cerdas

Attachments

11:23 AM (9 hours ago)

to me

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Salah satu pahlawan wanita yang bisa menjadi panutan adalah Nyi Ageng Serang.

Sosoknya patut untuk dikenang dan dikenali.

Khususnya bagi generasi milenial.

Wanita ini bisa menjadi inspirasi dalam hidup maupun perjalanan karier.

Siapa Dia?

Dilansir dari wikipedia dan Tribunnewswiki, Nyi Ageng Serang yang bernama asli Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Purwodadi.

Nyi Ageng Serang adalah pemimpin gerilyawan Jawa yang memimpin penyerangan terhadap kolonial Belanda.

Nyi Ageng Serang adalah perempuan pemberani yang tak gentar melawan penjajah yang berusaha menguasai tanah kelahirannya.

Nyi Ageng Serang merupakan salah satu perempuan yang turut serta turun ke medan perang.