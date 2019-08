Ini 10 Buku Terlaris di Gramedia TSM Sepanjang Juli 2019, Mark Manson Masih di Posisi 1

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gramedia adalah anak perusahaan Kompas Gramedia yang menyediakan jaringan toko buku dengan nama Toko Buku Gramedia di beberapa kota di Indonesia dan Malaysia.

Gramedia Trans Studio Mall (TSM), Kota Makassar, Jl HM Dg Patompo, Kota Makassar, merilis 10 buku terlarisnya sepanjang Juli 2019.

Supervisor Gramedia TSM Makassar Sukri Yusman, mengatakan dari ke 10 buku terlaris diurutan pertama adalah karya Mark Manson.

“Saat ini novel karya Mark Mark Manson, judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat masih menempati posisi pertama” katanya kepada Tribun Timur, Sabtu (3/8/2019).

Berikut daftar 10 buku terlarisnya:

1. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat Karya Mark Manson

Harga: Rp 67 ribu

"Selama beberapa tahun belakangan, Mark Manson—melalui blognya yang sangat populer—telah membantu mengoreksi harapan-harapan delusional kita, baik mengenai diri kita sendiri maupun dunia. Ia kini menuangkan buah pikirnya yang keren itu di dalam buku hebat ini.

“Dalam hidup ini, kita hanya punya kepedulian dalam jumlah yang terbatas. Makanya, Anda harus bijaksana dalam menentukan kepedulian Anda.” Manson menciptakan momen perbincangan yang serius dan mendalam, dibungkus dengan cerita-cerita yang menghibur dan “kekinian”, serta humor yang cadas. Buku ini merupakan tamparan di wajah yang menyegarkan untuk kita semua, supaya kita bisa mulai menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, dan apa adanya.”

2. Uncommon Way karya Jovi Adhiguna

Harga: Rp 126 ribu

"Remember when you love yourself more, then everything else will fall into place."