TRIBUNWIKI: Kolaborasi Bareng Ariana Grande, Simak Profil Social House

Suara khasnya dan wajah manisnya mampu mencuri penikmat musik dunia.

Karya-karyanya begitu enak terdengar dan mampu menghipnotis siapa saja yang mendengarnya.

Ia baru saja merilis single terbarunya berjudul Boyfriend.

Sejak diposting pada, Jumat (2/8/2019) di kanal Youtube, lagu ini telah ditonton sebanyak 4.063.433 kali dalam waktu lima jam saja.

Dalam video klip lagu Boyfriend menunjukkan Ariana yang cemburu karena pacarnya dekat dengan wanita lain.

Social House sendiri telah membantu produksi lagu-lagu Ariana Grande yang lain.

Antara lain 'goodnight n go', 'thank u, next', dan '7 rings'.

Dilansir dari Grid Id, berkolaborasi dengan grup duo Social House, lagu Boyfriend bercerita tentang cinta, kepercayaan, dan rasa takut untuk berkomitmen.

Sesuai dengan isi lagunya, video musik Boyfriend menampilkan Ariana Grande yang cemburu melihat pria yang dicintainya dekat dengan seorang wanita.